أثار البوستر الرسمي للدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جدلاً واسعاً، بعد تصدر الفنانة الراحلة شادية للتصميم في صورة مستوحاة من شخصيتها «فؤادة» من فيلم «شيء من الخوف»، وسط انتقادات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميمه.

كفانا قبحاً وسواداً

وأعربت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن استيائها من ألوان البوستر وطابعه البصري، معتبرة أنه لا يليق بمكانة شادية الفنية أو بتاريخ مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: "إيه كمية السواد اللي في الصورة دي؟ الأفيش خالٍ من أي سمات جمال، الفنانة شادية تستحق أفيشاً أكثر إبداعاً، ومهرجان القاهرة بعد 47 دورة يستحق أفيشاً يليق بمكانته العالمية، ياريت يكون فيه فرصة لإعادة النظر في الأفيش بحيث يكون أكثر بهجة ويعبر عن روعة فن السينما، وكفانا قبحاً وسواداً".

ولم تتوقف الانتقادات عند ماجدة خير الله، إذ أثار البوستر حالة من الجدل والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر متابعون عن اعتراضهم على التصميم وطريقة تقديم صورة الفنانة الراحلة شادية، فيما تصاعد الحديث عن غضب داخل أسرتها.

دي شادية؟

وعلقت ناهد شاكر ابنة شقيقة شادية على البوستر عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، منتقدةً الصورة النهائية ومدى تشابهها مع ملامح الفنانة الراحلة، وكتبت: "إيه المنظر ده؟ بالذمة دي شادية؟ واللي فهمته إن الدورة دي عن ترميم الأفلام، وده كده شيء من الخوف بعد ما ترمم، لا حول ولا قوة إلا بالله".

الذكاء الاصطناعي

من جانبه دافع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي، عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم البوستر، مؤكداً أهمية هذه التكنولوجيا في الوقت الحالي.

وقال فهمي، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان: "سياسة المهرجان تقوم على عدم عرض أفلام الذكاء الاصطناعي، لكنه مهم جداً في هذا العصر، ولذلك يهمنا الحديث عنه في المهرجان من خلال ورش عمل، والبوستر صمم بالذكاء الاصطناعي بالفعل، لكن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل".

وأوضح أن موقف المهرجان من عرض الأفلام المنفذة بالذكاء الاصطناعي يرتبط بالقواعد المنظمة للمهرجانات التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، مشيراً إلى أن أي تغيير في هذه القواعد سينعكس على موقف المهرجان.