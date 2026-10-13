كشف رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العنقري، عن مناقشة 5 قضايا اقتصادية وتنموية خلال الدورة الـ12 للمنتدى، تشمل الازدحام المروري، وقياس أثر التشريعات والسياسات العامة، ونقل المعرفة وتوطينها، والزراعة الذكية لتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.



وأكد العنقري، خلال افتتاح المنتدى اليوم (الإثنين)، أن اختيار القضايا الخمس جاء وفق منهجية تعتمد على تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية، ودراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وإخضاعها للتقييم والمناقشة بمشاركة الخبراء والمختصين وممثلي القطاعين العام والخاص.



وأوضح أن المنتدى يركز على القضايا المرتبطة باحتياجات التنمية والتحديات الاقتصادية، بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات ودعم صناعة القرارات الاقتصادية، ومواكبة التحولات التي تشهدها المملكة.



وشدد على أن طموحات المنتدى تتجاوز أيام انعقاده الثلاثة، إلى تحويل نتائج الدراسات والأفكار المطروحة إلى توصيات قابلة للتطبيق، تحقق أثراً اقتصادياً وتنموياً مستداماً يمتد إلى ما بعد اختتام أعماله.