في خطوة أثارت تساؤلات متابعيها، أقدمت الفنانة المصرية منة فضالي على حذف صور ظهرت فيها برفقة الفنان المصري أحمد السقا، بعد تداول اللقطات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من تعليقات متباينة بين منتقدين ومدافعين عن طبيعة الصور.

تفاصيل الصور المحذوفة

وبدأت القصة عندما نشرت منة فضالي صورًا من زيارة إلى منزل أحمد السقا، ظهر خلالها عدد من الفنانين، من بينهم هاني رمزي وإلهام شاهين، ورافقت المنشور برسالة عبرت فيها عن محبتها للسقا، واصفة إياه بأنه «أحلى ساموراي في الدنيا»، ومشيرة إلى سعادتها باجتماع الأصدقاء.

ماذا حذفت منة فضالي؟

وبعد نشر الصور، لاحظ متابعون غياب اللقطات التي جمعت منة فضالي والسقا بمفردهما، بينما ظلت الصور التي ظهر فيها الحضور مجتمعين متاحة على حسابها. وأثار هذا التباين تساؤلات بشأن ما إذا كان الحذف مرتبطًا بالتعليقات التي صاحبت انتشار الصور، دون وجود تأكيد يوضح السبب.

انقسام حول اللقطات

وتباينت ردود الفعل بين من انتقدوا بعض تفاصيل الصور، وآخرين اعتبروا أن اللقطات تعكس أجواء لقاء اجتماعي عفوي، وأن ظهور الفنانين معًا في مناسبة خاصة لا يستدعي تأويلات أو جدلًا واسعًا.

غياب التعليق الرسمي

ولم تكشف منة فضالي عن الأسباب التي دفعتها إلى حذف الصور، كما لم يصدر عن أحمد السقا أي تعليق بشأن الواقعة، لتظل دوافع هذه الخطوة غير معلنة حتى الآن.

أعمال جمعتهما

وسبق أن اجتمع منة فضالي وأحمد السقا فنيًا في مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2021، وشارك في بطولته أمير كرارة، وقدم معالجة درامية تنتمي إلى أجواء الصعيد، من تأليف وإخراج محمد سامي.