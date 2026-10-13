تحدثت الفنانة المصرية نسرين أمين عن نظرتها للارتباط، مؤكدة أنها لا تتعجل الزواج، بل تنتظر رجلًا يجمع بين الأخلاق والشخصية الجذابة التي تدفعها إلى الإعجاب به، مشيرة إلى أنها لم تجد حتى الآن الشخص الذي يحقق هذه المعايير.

مواصفات شريك الحياة

وأوضحت نسرين في تصريحات تلفزيونية أنها تنجذب إلى الرجل المحترم والمهذب، الذي ينتمي إلى عائلة طيبة، لكنها ترى أن هذه الصفات وحدها لا تكفي، إذ تحتاج إلى الشعور بالانبهار بشخصيته.

ولفتت إلى أن بعض الأشخاص يفقدون جاذبيتهم لديها بسبب المبالغة في تقدير الذات، مؤكدة أن نجاحها واستقلالها يمنحانها حرية اختيار شريك حياتها دون الشعور بأنها مضطرة إلى التنازل من أجل الزواج.

تجربة رمضانية مع غادة عبد الرازق

وفي سياق آخر، كشفت نسرين أمين عن استعدادها لمسلسل جديد يعرض خلال موسم رمضان القادم لعام 2026، وتشارك في بطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، موضحة أن العمل لا يزال في مرحلة التحضير.

وأبدت حماسها للتعاون مع غادة للمرة الأولى، مشيدة بمكانتها الفنية وما تتمتع به من شهامة، لافتة إلى أنها التقتها للمرة الأولى قبل نحو أسبوع، بعدما سمعت عنها إشادات كثيرة من أصدقائها الذين سبق لهم العمل معها.

آخر أعمالها الفنية

وتواصل نسرين أمين حضورها السينمائي من خلال فيلم «ريد فلاج»، المعروض حالياً في دور العرض، بمشاركة أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير وانتصار وسيف زهران، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

ويحمل الفيلم توقيع أحمد محيي في التأليف، فيما يتولى محمود كريم مهمة الإخراج، وتتمحور أحداث العمل في إطار اجتماعي.