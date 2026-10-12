تُشارك المخرجة السعودية هناء العمير، في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المُقرر انطلاقها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر القادم، وذلك من خلال فيلمها الجديد «جحيم العابرين»، الذي سيُعرض ضمن برنامج «عروض منتصف الليل».

جحيم العابرين

ويأتي عرض «جحيم العابرين» في المهرجان، تزامنًا مع طرحه في صالات السينما السعودية والوطن العربي اعتبارًا من 19 نوفمبر القادم، وسط ترقب وحماس جماهيري كبير، كونه ينتمي إلى أفلام الرعب.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم الذي جرى تصويره بالكامل في السعودية، في إطار من الإثارة والتشويق، حول فتاة وحيدة تقود سيارتها، وتصادف شاباً تعطلت سيارته؛ لتُقرر مساعدته وإيصاله لأقرب محطة لتبدأ بذلك سلسلة من الأحداث الغريبة والمخيفة بالتعاقب في عتمة الليل، مُحوّلة معها الرحلة إلى كابوس حقيقي؛ فيصبح السؤال الأكبر: هل النجاة ممكنة أم مستحيلة؟.

وجحيم العابرين من بطولة أضواء بدر، باسل الصلي، محمد علي، شجاع نشاط، عزيز غرباوي، وسيناريو وقصة الكاتب أسامة المسلم عن روايته التي تحمل الاسم ذاته.

عروض منتصف الليل

وكشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن برنامج أفلام «عروض منتصف الليل» و«عروض منتصف الليل الكلاسيكية» والتي تشمل 6 أفلام، موزعة على القسمين، ما يتيح للجمهور اكتشاف تجارب سينمائية معاصرة، إلى جانب استعادة أعمال بارزة من تاريخ السينما العالمية.