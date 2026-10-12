أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي اليوم (الإثنين) تنفيذ القوات المسلحة 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.



وأوضح النزيلي في منشور على حسابه في «إكس» أن الاستهدافات شملت تحصينات ومواقع دفاعية، ومراكز قيادة وسيطرة رئيسية ومتقدمة، ونقاط مراقبة واستطلاع، ومرابض مدفعية وراجمات، ومناطق حشد وتعزيز، ومخازن أسلحة وذخائر، وآليات ووسائط نقل وإمداد، إلى جانب أهداف عسكرية عالية القيمة في العمق.



ولفت إلى أن العملية أسفرت عن تحييد أكثر من 900 مسلح حوثي، وتدمير وإعطاب أكثر من 287 آلية ووسيلة ومعدة عسكرية، وإسكات مصادر نيران معادية، وإرباك منظومة القيادة والسيطرة، وتعطيل دفع التعزيزات والإمداد.



وأشار إلى أن القوات المسلحة تواصل اختراق المواقع الدفاعية للمليشيا، وتوسيع نطاق التقدم، وتواصل العمليات الهجومية وفقاً للخطة العملياتية.



من جانبه، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في نطاق عمليات المنطقة السابعة بمأرب.



وأشار إلى أن العمليات مستمرة بجبهات شمالي محافظة مأرب، ضمن عملية «فجر اليمن»، وجرى تدمير قدرات المليشيا باستهدافات موجعة ينفذها الطيران الحربي وسلاح الطيران المسيّر والمدفعية وراجمات الصواريخ.