عاد فريق الهلال بثلاث نقاط ثمينة من العاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه على السد بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.



وسجل للهلال كل من أولي واتكينز في الدقيقة (40)، وروبين نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة (65)، ليرفع الفريق السعودي رصيده إلى 6 نقاط، فيما تلقى السد الخسارة الثانية ليظل بدون رصيد من النقاط.



وبادر الهلال بالهجوم في مطلع المباراة، ليهدد مرمى السد عقب عرضية من البرتغالي روبين نيفيز حولها محمد كنو برأسية قوية تألق في إنقاذها الحارس مشعل برشم في الدقيقة السابعة.



وسرعان ما رد السد على محاولة الهلال بهجمة منظمة وسريعة، وصلت على إثرها كرة إلى البرازيلي كلاودينيو على حدود المنطقة ليرسل تسديدة قوية مرت فوق العارضة في الدقيقة (13).



وتواصل ضغط السد على مرمى منافسه، ليمرر كلاودينيو عرضية داخل المنطقة، حولها محمد مناعي تجاه المرمى ليبعدها دفاع الفريق السعودي، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسدد كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من القائم في الدقيقة (32).



ورغم أفضلية السد على مستوى الاستحواذ والتهديد، فإن الأسبقية على مستوى النتيجة كانت للهلال بعدما افتتح التسجيل عبر المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز الذي استفاد من عرضية سلطان مندش ليتوغل ويسدد كرة زاحفة سكنت الشباك في الدقيقة (40)، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.



وعقب انطلاق الشوط الثاني، أضاع خوخي بوعلام فرصة سانحة لإدراك التعادل وهو في مواجهة المرمى عندما حول عرضية كلاودينيو لتمر فوق العارضة في الدقيقة (51). و عزز الهلال تقدمه، بعدما حصل على ركلة جزاء تم التأكيد عليها بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، إثر لمسة يد على لاعب السد باولو أوتافيو فانبرى لها روبين نيفيز بنجاح مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة (65).



وحاول السد البحث عن تقليص الفارق ليقترب من التسجيل عقب عرضية من أكرم عفيف مرت أمام البديل جيوفاني انريكي وهو في مواجهة المرمى (88)، فيما أبعد حارس الهلال عرضية من أوتافيو في الدقيقة (90)، لتنتهي بعدها المواجهة بفوز الفريق السعودي بثنائية.