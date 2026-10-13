حسمت الهيئة الوطنية للملكية الفكرية ملكية العلامة التجارية المثيرة للجدل، وقررت رفض الاعتراض المقدم من نادي الاتفاق ضد تسجيل علامة "إتي جدة نادي الاتحاد - 1347 itti jeddah ittihad club 1927" لصالح نادي الاتحاد.

واعتمدت الهيئة بشكل رسمي تسجيل العلامة باسم نادي الاتحاد، لتنتهي القضية التي شغلت الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية.

وكان نادي الاتفاق قد تقدم باعتراضه مستنداً إلى استخدام عبارة «إتي» في أغنية للفنان راشد الماجد وديوان شعر، وهي الحجة التي وُصفت منذ البداية بالضعيفة قانونياً.

وكان قد تم التأكيد سابقاً أن مصير الاعتراض الاتفاقي هو الرفض لعدم استناده إلى أسس نظامية تحمي حقوق الملكية، وهو ما أكدته الهيئة بقرارها النهائي.

وبهذا القرار، يصبح استخدام "إتي جدة" حقاً حصرياً مسجلاً لنادي الاتحاد.