تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالين هاتفيين منفصلين من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، و الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.
وجرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتجديد إدانة الاعتداءات الغاشمة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي طالت منشآت مدنية في المملكة.
كما تناول الاتصالان التطورات الإقليمية، وأهمية بذل الجهود ومواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الشقيقة بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والكويتي تعزيز العمل الخليجي
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالين هاتفيين منفصلين من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، و الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received two separate phone calls from Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar, and Sheikh Jaraah Jaber Al Ahmad Al Sabah, Minister of Foreign Affairs of the State of Kuwait.
During the calls, they discussed the latest developments in the region and reiterated their condemnation of the brutal attacks by the Houthi terrorist militia that targeted civilian facilities in the Kingdom.
The calls also addressed regional developments and the importance of making efforts and continuing coordination and consultation among brotherly countries to enhance the framework of joint Gulf cooperation and to preserve security and stability in the region.