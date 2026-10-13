تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالين هاتفيين منفصلين من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، و الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.

وجرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتجديد إدانة الاعتداءات الغاشمة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي طالت منشآت مدنية في المملكة.

كما تناول الاتصالان التطورات الإقليمية، وأهمية بذل الجهود ومواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الشقيقة بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.