أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اليوم (الثلاثاء)، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات الحوثية التي تستهدف منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية ومدينة الظهران وحرض.



وكتب المالكي في تدوينات على حسابه في «إكس»: اعتراض وتدمير مسيرتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، كما تم اعتراض وتدمير عدد (4) صواريخ مجنحة (كروز) بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. وأشار إلى أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الظهران، مبيناً أن هناك أجزاء من شظايا الاعتراض سقطت بمنطقة سكنية بالظهران وجارٍ مباشرة الموقع. ولفت إلى أنه تم تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه حرض.



