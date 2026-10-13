لم تكن فرحة الهلاليين في استاد جاسم بن حمد مجرد احتفال بثلاث نقاط آسيوية، بل تحولت إلى لوحة وطنية استثنائية عقب الفوز على السد بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 - 2027.



فما إن أطلق الحكم صافرة النهاية، حتى تسابق لاعبو الهلال لرفع علم المملكة العربية السعودية عالياً وسط الملعب، أمام أنظار الجماهير في الدوحة، ليخطف المشهد الأضواء ويتجاوز حدود المستطيل الأخضر.



الاحتفال لم يكن عابراً، بل بدا وكأن الانتصار يحمل اسم الوطن قبل اسم النادي. السعوديون والأجانب، الجميع التف حول الراية الخضراء في صورة واحدة، جسدت روح الفريق الواحد ورسالة الهلال كممثل للوطن في المحفل القاري.