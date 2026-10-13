يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو أزمة جديدة، بعد نحو شهرين ونصف من الجدل حول مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي كان يقضي ببيع حصص في كيان جديد تابع للاتحاد، بقيمة تُقدّر بنحو 20 مليار دولار.

ومع تراجع إنفانتينو عن المقترح، بدأت الضغوط تتراجع نسبياً، إلا أن رئيس «فيفا» وجد نفسه في قلب عاصفة جديدة، بعدما كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، عن توقيع الاتحاد الدولي عقداً في ربيع عام 2025 لاستئجار مكاتب في برج ترمب بمدينة نيويورك، ما أثار تساؤلات بشأن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.

مكاتب فارغة بملايين الدولارات

ويمتد المقر المستأجر على مساحة 450 متراً مربعاً في الطابق السابع عشر من برج ترمب بنيويورك، رغم عدم وجود موظفين يعملون فيه بصورة دائمة.

وأوضح التقرير أن «فيفا» استأجر المكاتب لمدة سبع سنوات وسبعة أشهر، بموجب عقد أُبرم في مايو 2025 مع شركة «Trump Tower Commercial LLC»، التي يرأسها إريك ترمب، نجل الرئيس الأمريكي، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار.

ووفقاً لوثائق داخلية اطّلعت عليها الصحيفة، تبلغ قيمة الإيجار نحو 470 ألف دولار سنوياً، أي ما يعادل 420 ألف يورو، إضافة إلى نحو 100 ألف دولار، أي نحو 89 ألف يورو، مقابل أعمال التجهيز والصيانة.

وأشار التقرير إلى أن المكاتب تظل شاغرة في معظم الأوقات، وأن «فيفا» لم يدرس مواقع أخرى قبل الانتقال إليها، فيما أعرب عدد من مسؤولي الاتحاد عن مخاوفهم من وجود تضارب في المصالح.

في المقابل، أكد الاتحاد الدولي أن قيمة الإيجار تتوافق مع أسعار السوق، وأن العقد يلتزم بالإجراءات الداخلية المعتمدة لديه.

علاقة إنفانتينو بـ«ترمب»

وجاء توقيع العقد في وقت أظهر فيه رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو تقارباً واضحاً مع دونالد ترمب، وسط تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بينهما.

وكان إنفانتينو قد منح الرئيس الأمريكي «جائزة السلام» خلال مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في ديسمبر الماضي.