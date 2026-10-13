أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب السد أن الفريق لم يظهر بمستواه المعهود خلال المواجهة أمام الهلال السعودي التي خسرها بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.



وقال المدرب في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن السد لعب أمام منافس قوي يضم في صفوفه نخبة من أفضل اللاعبين، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق المستوى المثالي للخروج بالنتيجة التي كان يتطلع لها.



وأوضح المدرب أن الفريق لا يمر بأفضل حالته، لكنهم مطالبون ببذل مزيد من الجهد، وتكثيف العمل في المرحلة القادمة من أجل التعويض والعودة للمنافسة في البطولة الآسيوية والسعي لاستعادة التوازن سريعاً.



وأضاف لوشيسكو: «بعض اللاعبين قادمون من إصابة والبعض الآخر لم يصل إلى مستواه الكامل، وحاولنا في المباراة أمام الهلال إيجاد الحلول وتحفيز اللاعبين بعدما استقبلنا هدفاً وحاولنا العودة ثم استقبلنا هدفاً آخر من ضربة جزاء».



وختم المدرب مؤكداً على أهمية الاستفادة من الأخطاء، والعمل على تجنبها مستقبلاً في المباريات القادمة، مضيفاً أن المشوار القادم يتطلب التحلي بأعلى درجات التركيز بحثاً عن التعويض والعودة من جديد لمسار الانتصارات.



وكان السد تلقى الخسارة الثانية له في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، ليظل بدون رصيد من النقاط، قبل خوض مباراة الجولة الثالثة التي تجمعه مع القادسية السعودي في 26 أكتوبر الجاري على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.