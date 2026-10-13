كشفت الفنانة المصرية جيسيكا حسام عن ملامح مشاركتها في مسلسل «عشماوي»، الذي يخوض به النجم محمد رمضان سباق دراما رمضان 2027، بعدما نشرت الصورة الأولى لها من كواليس العمل، معلنةً اسم الشخصية التي تجسدها وعلاقتها ببطل المسلسل.

تفاصيل الدور

وشاركت جيسيكا حسام الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، وعلقت عليها بعبارة: «فاطمة.. بنت عشماوي.. حبيبة أبوها»، لتكشف عن تجسيدها شخصية ابنة محمد رمضان، الذي يظهر خلال الأحداث بشخصية «خليفة»، المعروف بلقب «عشماوي».

أزمات عائلية في حياة عشماوي

وتدور أحداث المسلسل حول «خليفة»، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وتنعكس طبيعة عمله على حياته الشخصية، في ظل أزمات عائلية تقود الأحداث إلى تحولات متلاحقة، ضمن إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد رمضان وجيسيكا حسام، كل من إسعاد يونس، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وميمي جمال، وانتصار، ووليد فواز، ومحسن منصور، ويوسف رأفت، وشريف دسوقي، ومحمد عبد الحافظ، وعدد آخر من الفنانين.

30 حلقة في رمضان 2027

المسلسل من إنتاج صادق الصباح، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ويتكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه ضمن خريطة دراما رمضان 2027.

آخر أعمالها

وسجلت جيسيكا حسام الدين حضورًا في السينما والدراما خلال 2026، إذ تنوعت مشاركاتها بين مسلسل «أندر إيدج»، وفيلمي «إذما» و«سفاح التجمع»، فيما واصل فيلمها القصير «32B» رحلته عبر عدد من المهرجانات والمحافل السينمائية الدولية.