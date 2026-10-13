انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية بحثاً عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4164.45 دولاراً للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4187.90 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 60.01 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1682.47 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1137.69 دولاراً.