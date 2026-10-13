أعلن نادي خيتافي الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع الظهير الأيمن المخضرم داني كارفاخال في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن ريال مدريد.

عقد لمدة موسم

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي خيتافي إلى اتفاق مع داني كارفاخال، يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2027».

أرقام وإنجازات كارفاخال

وأضاف: «بعد مشاركته في 51 مباراة مع المنتخب الإسباني، وخوضه مسيرة طويلة في كرة القدم الاحترافية، يبدأ كارفاخال فصلاً جديداً في مسيرته الرياضية في جنوب مدريد».

ويمتلك داني كارفاخال، البالغ من العمر 34 عاماً، سجلاً حافلاً يضم 29 لقباً مع الفريق الأول لريال مدريد والمنتخب الإسباني، من بينها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وبطولة أمم أوروبا 2024 مع إسبانيا.

سبب اختبار خيتافي

وبحسب تقارير صحفية، اختار كارفاخال الانضمام إلى خيتافي لعدة أسباب، من بينها قرب النادي من منزله، ما يسمح له بمواصلة حياته في العاصمة مدريد دون إجراء تغييرات كبيرة على روتينه اليومي، كما يرى أن المشروع الرياضي للنادي جذاب، ويقدّر إيجابياً فرصة العمل تحت قيادة المدرب خوسيه بوردالاس.