وسط تفاهمات بين القوى السياسية لاستكمال التشكيلة الحكومية، طلب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من مجلس النواب عقد جلسة (الخميس) القادم، للتصويت على نوابه والوزارات الشاغرة والمستحدثة.



وأكد الزيدي أن نوابه سيعملون دون رواتب أو مخصصات مالية أو تعيينات جديدة لمكاتبهم، فيما أفادت مصادر سياسية بأن التفاهمات جاءت عقب مفاوضات لتجاوز الخلافات التي أخرت استكمال الحكومة، على أن تُعرض الترشيحات على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.



وحول أبرز الترشيحات، أوضحت المصادر أنه ياسر صخيل طرح عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لوزارة الداخلية، وحيدر بهاء لوزارة التعليم العالي، ومحمد الموسوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء الكناني لوزارة الشباب والرياضة. كما برز اسما نايف الشمري وعلي الأعرجي لوزارة الدفاع، وعلي النعيمي لوزارة التخطيط، وزيد علي لوزارة الثقافة، فيما تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح ريباز حملان لوزارة الإعمار والإسكان.



وتشمل المقترحات استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، مع طرح محمد صاحب الدراجي لتوليها، وأخرى للسياحة، مع ترشيح علي الدخيل، فيما لا يزال حسم مرشح وزارة الهجرة والمهجرين قيد النقاش.



أما نواب رئيس الوزراء الأربعة، فتضم الترشيحات المتداولة ليث الخزعلي ومحسن المندلاوي عن القوى الشيعية، ومحمد تميم عن القوى السنية، وبنكين ريكاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بانتظار التصويت البرلماني.