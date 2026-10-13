سلّم وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، الفرق الفائزة في النسخة الأولى من «هاكاثون الطاقة» جوائزهم، في الحفل الختامي للهاكاثون، الذي نظمته وزارة الطاقة تحت رعايته، وأقيم ضمن فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، الذي تستضيفه المملكة، ويستمر حتى 4 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 15 أكتوبر 2026م، متزامنًا مع أنشطة «أسبوع الطاقة في الرياض».

وسلّم الجوائز خلال الحفل لستة فرق حازت المركزين الأول والثاني، في مسارات الهاكاثون الثلاثة وهي؛ الكفاءة التشغيلية، والرؤية المبتكرة، والتحكم الذكي.

يُشار إلى أن النسخة الأولى من هاكاثون الطاقة قد شهدت إقبالًا واسعًا، إذ سجل فيها ما يزيد على 6700 منافس، من أكثر من 40 مدينة في المملكة، كوّنوا أكثر من 1200 فريق، تأهل منها إلى معسكر الهاكاثون أكثر من 35 فريقًا، ضمت ما يزيد على 145 مبتكرًا.

واستضاف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، بصفته الشريك المستضيف، معسكر الهاكاثون، خلال المدة من 26 إلى 28 ربيع الآخر 1448هـ، الموافقة للمدة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، حيث طورت الفرق حلولها المبتكرة، خلال المعسكر، عبر جلسات إرشادية يومية مع مختصين من قطاع الطاقة، وورش عمل تخصصية، وجلستين حواريتين تناولتا آفاق مستقبل الطاقة وريادة الأعمال في القطاع، واختتم المعسكر بجولات تحكيمية عرضت فيها الفرق حلولها أمام لجان تحكيم متخصصة، وأسفرت عن اختيار الفرق الستة المتأهلة إلى الحفل الختامي.

وستنتقل الفرق الفائزة إلى مرحلة التمكين الريادي، عبر برنامج تجسيري مكثف، مدته أربعة أسابيع، يهدف إلى رفع جاهزية مشاريعها، وتمهيد انتقالها إلى حاضنات ومسرعات الأعمال، بهدف نقل الحلول الفائزة من الفكرة إلى التطبيق.

ويأتي تنظيم الهاكاثون امتدادًا لجهود وزارة الطاقة في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية من تطوير حلول تسهم في مواجهة تحديات قطاع الطاقة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.