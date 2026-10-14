من شوارع المدن المكسيكية التاريخية الوعرة وطرقها المغمورة بالمياه خلال موسم الأمطار في جنوب شرق آسيا، إلى الطرق السريعة الصحراوية ذات درجات الحرارة المرتفعة في المملكة العربية السعودية وعبر الشرق الأوسط، ورحلات الطرق السريعة العابرة للحدود في أوروبا، تتفاوت ظروف القيادة بشكل كبير من سوق إلى آخر. ومع ذلك، تتشارك العائلات في كل مكان نفس التوقعات بشأن التنقل الآمن والموثوق والخالي من القلق. وباعتبارها علامة تجارية أساسية لمجموعة شيري ذات جذور عميقة في الأسواق العالمية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تسترشد علامة CHERY التجارية بقيمتها الأساسية «للعائلة»، وتتبع فلسفة العولمة «في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما».

ترسيخ الجذور في الأسواق المحلية: من تصدير المنتجات إلى التصنيع المحلي

عندما تدخل علامة CHERY التجارية سوقاً جديدة، فإنها تسعى لتصبح جزءاً من الاقتصاد والمجتمع المحليين بدلاً من الاكتفاء بتصدير المنتجات. ففي أوروبا، دخلت العلامة التجارية عدداً من دول ومناطق الاتحاد الأوروبي، وأسست شركات تابعة ومراكز عمليات محلية لتلبية الاحتياجات عن كثب، بدءاً من المهام العائلية اليومية ووصولاً إلى الرحلات البرية العابرة للحدود. أما في أفريقيا، فيمتد هذا التوجه نحو التوطين ليشمل سلسلة الإنتاج بأكملها؛ ففي يوليو 2026، افتتحت CHERY «شيري» مصنع «روسلين» في بريتوريا بجنوب أفريقيا. خضع هذا المرفق -الذي شُيّد في الأصل عام 1963- لعمليات استحواذ وتحديث ليصبح مركزاً إقليمياً للعمليات في منطقة جنوب أفريقيا.

في السعودية، تتبنى العلامة التجارية نهجاً مماثلاً يضع العائلة في مقدمة الأولويات؛ إذ تدير أعمالها من خلال مكتب شركة مبيعات وطنية تابعة لها، مما يقرّب القرارات المتعلقة بالمنتجات والخدمات وتجربة العملاء من العائلات السعودية، التي تتنوع احتياجاتها بين التنقلات اليومية للمدارس في الرياض وجدة والرحلات العائلية الطويلة بين المدن.

صُمم نظام CSH ليلائم بيئات متنوعة ويدعم كافة رحلات العائلة

صُمم نظام CSH (نظام شيري الهجين المتطور – Chery Super Hybrid) ليتناسب مع طيف واسع من بيئات القيادة.

في مناطق بجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط -بما في ذلك المملكة العربية السعودية- حيث لا تزال البنية التحتية للشحن قيد التطوير، يتيح المحرك والنظام الهجين للمركبة مواصلة السير حتى في حال عدم توفر إمكانية الشحن الخارجي. واعتماداً على السوق ومواصفات المركبة، تتنوع خيارات الشحن لتشمل الشحن المنزلي، والشحن المحمول، والشحن السريع بالتيار المستمر (DC)، حيث تستغرق عملية شحن البطارية من 30% إلى 80% ما يقرب من 18 إلى 20 دقيقة في ظل ظروف الشحن المناسبة.

السلامة من أجل العائلة: معيار عالمي موحد لسلامة شاملة

تنبع الثقة في الجودة الثابتة من معايير السلامة الصارمة المطبقة عالمياً. وقد حازت العديد من طرازات CHERY على تصنيف الخمس نجوم وفقاً لبرامج تقييم السلامة الرائدة، بما في ذلك ASEAN NCAP و ANCAP و Euro NCAP.

اختبارات في ظروف قاسية: تقريب عملية التحقق من المستخدمين

تُخضع علامة CHERY سياراتها لاختبارات في ظروف قاسية ضمن أسواق متنوعة حول العالم. ففي ماليزيا، خضعت بطارية CSH لاختبار تعرض للحرارة عند 1000 درجة مئوية لمدة 80 ثانية دون حدوث أي «هروب حراري». وفي إندونيسيا، حافظت البطارية على استقرارها بعد غمرها في مياه البحر لمدة 53 ساعة. أما في الشرق الأوسط، فقد اجتازت إحدى السيارات اختبارات التعرض لحرارة الصحراء العالية، حيث واصلت أنظمة المقصورة العمل بشكل طبيعي وسط درجات حرارة قصوى تماثل ظروف الصيف التي تألفها العائلات السعودية.

وفي الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026، ستستضيف علامة CHERY قمة مستخدمي شيري الدولية لعام 2026 في مقرها الرئيسي بالصين تحت شعار «معاً.. من أجل العائلة». وسيتضمن البرنامج تجارب قيادة لطرازات متعددة، وتجربة نظام الركن الذكي (SIVP) من CHERY، واختبار تصادم علني للسيارة بالكامل، وحفل «ليلة شيري» (CHERY Brand Night)، بالإضافة إلى الكشف العالمي الأول عن سيارة «CHERY Q» الكهربائية الجديدة كلياً. وتطلعاً للمستقبل، ستواصل علامة CHERY تعزيز حضورها في الأسواق العالمية -من السعودية إلى جنوب أفريقيا- مرتكزة على الجودة الموثوقة لإضفاء طابع من راحة البال والمتعة على كل رحلة عائلية.