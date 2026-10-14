حقق ممثل الوطن فريق نيوم انتصاراً تاريخياً بعد تغلبه على ضيفه فريق شعب حضرموت بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية للموسم الرياضي (2026-2027).



سجل أهداف نيوم الأربعة كل من: ألكسندر لاكازيت (هدفين 11 و45)، واللاعب سعيد بن رحمة (15)، واللاعب محمد الدوسري (23).



وتعد هذه أول مباراة لفريق نيوم في البطولات الخارجية وتمكن من خلالها من تحقيق الفوز التاريخي ليتصدر مؤقتاً فرق المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كل من: شعب حضرموت اليمني، والدحيل القطري، والشباب العماني.



وفي الجولة القادمة، يحل نيوم ضيفاً على الشباب العماني في مسقط، فيما يواجه شعب حضرموت نظيره الدحيل القطري.