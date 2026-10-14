أعلنت شركة «ميتا»، إطلاق نموذجي الذكاء الاصطناعي «Muse Wonder» و«Muse Wonder Full»، في خطوة تستهدف تعزيز موقعها التنافسي أمام «OpenAI» و«Anthropic»، وسط سباق تقني تتصاعد فيه الاستثمارات لتطوير أنظمة أكثر تقدماً واستقطاب المستخدمين.

ووصفت الشركة النموذجين بأنهما الأكثر تطوراً ضمن تقنياتها، فيما تفاعلت الأسواق مع الإعلان بارتفاع سهمها نحو 4% خلال تداولات بعد الظهر، في مؤشر على اهتمام المستثمرين بقدرتها على تحويل الإنفاق التقني إلى فرص تجارية.

ويأتي الإعلان مع انتقال المنافسة من أدوات المحادثة وتوليد المحتوى إلى تطوير قدرات الأنظمة الذكية وتوسيع استخداماتها، بالتزامن مع ضغوط متزايدة لإثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الضخمة في المعالجات ومراكز البيانات.

ويضع النموذجان «ميتا» أمام اختبار عملي، يتعلق بجودة الأداء وقدرتهما على منافسة التقنيات المتاحة، ومدى تقديم مزايا تستقطب المستخدمين في سوق سريع التطور.

وتبقى الاختبارات المستقلة وتجارب الاستخدام المعيار الأهم لتقييم النموذجين، بعيداً عن الوعود التسويقية وتقلبات الأسهم؛ إذ يتحدد النجاح بموثوقية الأداء وكفاءة التشغيل والقيمة الفعلية للخدمات، أكثر من عدد الإصدارات وحجم الإنفاق.