حدّثت منظمة الصحة العالمية توصياتها المتعلقة بالتحصين والوقاية من ستة أمراض معدية، في إطار مراجعة السياسات العالمية الخاصة باللقاحات وتعزيز الحماية من الأمراض القابلة للوقاية بالتطعيم.

وأوصى فريق الخبراء الاستشاري الإستراتيجي المعني بالتمنيع التابع للمنظمة باعتماد ثلاث جرعات من لقاح شلل الأطفال لجميع الرضع، ضمن التحديثات الجديدة المتعلقة ببرامج التحصين.



تعزيز الحماية من شلل الأطفال

وتأتي التوصية في ظل استمرار الجهود الدولية للقضاء على شلل الأطفال، مع تأكيد أهمية استكمال جرعات اللقاح ورفع مستويات التغطية بين الأطفال، خصوصاً في المناطق التي لا يزال فيها خطر انتقال الفيروس قائماً.

وكان فريق الخبراء قد ناقش خلال اجتماعه الأخير في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري، عدداً من الملفات المرتبطة بالتحصين واللقاحات، بينها شلل الأطفال وأمراض معدية أخرى، قبل إصدار توصياته المحدثة.



مراجعة مستمرة للقاحات

ويعد فريق الخبراء الاستشاري الإستراتيجي المعني بالتمنيع أعلى جهة استشارية لمنظمة الصحة العالمية في مجال سياسات اللقاحات والتحصين، ويتولى مراجعة الأدلة العلمية وتقديم التوصيات بشأن استخدام اللقاحات وبرامج التطعيم عالمياً.

وتشمل مهامه تقييم المستجدات المتعلقة بفعالية اللقاحات وجداول الجرعات والفئات المستهدفة، إلى جانب مراجعة السياسات المرتبطة بمواجهة تفشي الأمراض المعدية وتحسين وصول اللقاحات إلى الفئات الأكثر حاجة.