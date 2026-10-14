اعترف لاعب الاتحاد ريتشارد ريوس بأفضلية شباب الأهلي في الشوط الأول، عقب خسارة فريقه أمام ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وقال: «كانوا أفضل منا ذهنياً وبدنياً، واستقبلنا هدفين سريعين لم يكن من المفترض أن يحدثا على أرضنا».



وأضاف صاحب هدف الاتحاد الوحيد: «كان علينا أن نكون أقوى وأن نحقق الفوز على ملعبنا وبين جماهيرنا».



وتابع: «دخلنا الشوط الثاني بعقلية إيجابية وصنعنا الفارق، وكان يجب أن نظهر بهذه العقلية منذ البداية».



وختم ريوس حديثه: «علينا الآن مواصلة العمل والتعافي سريعاً والاستعداد للمباراة القادمة لتعويض ما فات».