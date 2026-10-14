رد مدرب الاتحاد ينز فيسينغ بقوة على الانتقادات حول سياسة المداورة، عقب خسارة فريقه أمام ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وقال: «حين كنا نفوز لم أسمع هذا السؤال، والآن بعد الخسارة أصبح الجميع يتحدث عن المداورة. أنا أقرر بناءً على ما أراه مناسباً للفريق».



وعن سبب التراجع بعد فترة التوقف الدولي، اعترف المدرب الألماني بتأثيره قائلاً:«قبل التوقف كنا ننتصر باستمرار، وبعده خسرنا مرتين. التوقف الطويل يؤثر بالتأكيد، كان أسبوعاً صعباً علينا».



وأضاف:«عملنا بجد خلال التوقف وحاولنا إظهار وجهنا الحقيقي، لكن غياب حساسية المباريات أثر علينا، وارتكبنا أخطاء لم نستطع تداركها».



وشدد فيسينغ في ختام حديثه:«التوقف ليس السبب الوحيد لكنه مؤثر، ودوري الآن هو تحليل ما حدث وتصحيح المسار سريعاً».