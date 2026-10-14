- ولي العهد يؤكد حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق في الجانب الأمني.

- الزيدي: الحكومة العراقية حريصة على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة المملكة

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم (الأربعاء)، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة علي فالح الزيدي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية، وتنسيق الجهود بشأنها، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

كما جرى استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية،

وأكد ولي العهد حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تعزيز التنسيق في الجانب الأمني.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن إدانة واستنكار الحكومة العراقية بشدة، الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي والاستهدافات التي طالت الأعيان المدنية والحيوية في المملكة، معتبراً هذه الاستهدافات تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء موقف الحكومة العراقية الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي اعتداءات أو أعمال تمسّ أمن المملكة ودول المنطقة، وحرص الحكومة العراقية على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة المملكة والدول الشقيقة.