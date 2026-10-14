أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماية اللاجئين وصون كرامتهم، مشددًا على أهمية تقاسم الأعباء ودعم الدول المضيفة وتهيئة الظروف للحلول الدائمة.

جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه السفير بن خثيلة خلال اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية المنعقدة في جنيف.

ورحب بالمفوض السامي برهم صالح، بمناسبة مشاركته في أول اجتماع للجنة التنفيذية منذ توليه منصبه، مشيدًا باهتمامه بتحسين ظروف اللاجئين وتواصله مع الدول المضيفة واطلاعه على احتياجات المجتمعات المتأثرة.

وأكد أن المملكة حققت المرتبة الثانية عالميًّا والأولى عربيًّا بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية لعام 2025م مع ما توليه المملكة من أهمية خاصة للربط بين العمل الإنساني والتنموي، بما يضمن تلبية الاحتياجات العاجلة وبناء مقومات الاستقرار والتعافي، مشيرًا إلى جهود الصندوق السعودي للتنمية لتمويله قطاعات حيوية مثل الطاقة والصحة والنقل والزراعة وغيرها، إلى جانب جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية في مختلف أنحاء العالم.

وفي اليمن أكدت المملكة أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية يفاقم حدة الوضع الإنساني ويزيد أعداد النزوح القسري، في وقت يواجه فيه اليمن احتياجات متزايدة ونقصًا في التمويل، وشددت المملكة على أولوية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأدانت المملكة اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية والمدنيين في المملكة، وأكدت حقها في حماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وفقًا للقانون الدولي.

وفي شأن قطاع غزة أعربت المملكة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني، وأكدت دعمها لجهود إنهاء المعاناة وضمان إيصال المساعدات دون قيود، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين.

وأكدت المملكة دعمها جهود سوريا في التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين السوريين.

وأشادت في هذا الصدد بالتعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمفوضية لتأهيل المنازل وإيواء الأسر العائدة إلى بلادها خلال فصل الشتاء القادم، ودعت إلى دعم استدامة العودة، وتعزيز سبل العيش.

وفي السودان جددت المملكة دعمها لجهود السلام، ودعت إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين.

وأكدت المملكة التزامها بتعزيز التعاون الدولي وبدعم المفوضية في أداء مهمتها النبيلة.