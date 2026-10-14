تفقد محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، عددًا من المقارّ الأمنية بالمحافظة، شملت مرور الدرعية، وقيادة الدوريات الأمنية، ومركز الشرطة، وإدارة مكافحة المخدرات، وجوازات المحافظة، ومركز الدفاع المدني، وذلك في إطار متابعة أعمال الجهات الأمنية والخدمات التي تقدمها بالمحافظة.

وتابع خلال الجولة سير العمل في المقارّ الأمنية، واستمع إلى إيجاز عن المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها، والجهود المبذولة في تنفيذ الأعمال الميدانية، ومستوى الجاهزية والتجهيزات المتاحة لأداء المهام الأمنية والخدمية.

وشملت الجولة استعراض أعمال مرور الدرعية في تنظيم الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، ومهام الدوريات الأمنية ومركز الشرطة في حفظ الأمن ومباشرة البلاغات، إلى جانب جهود إدارة مكافحة المخدرات في مجال اختصاصها، والخدمات التي تقدمها جوازات المحافظة للمستفيدين وتيسير إجراءاتهم، وأعمال مركز الدفاع المدني في الوقاية والسلامة والاستجابة للحوادث والطوارئ.

والتقى محافظ الدرعية خلال الجولة القيادات الأمنية ومنسوبي الجهات التي شملتها الزيارة، واطّلع على حاجات العمل الميداني، مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة وتقديم الخدمات للأهالي والزوار.

ونوّه الأمير راكان بن سلمان بما يحظى به القطاع الأمني من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مثمناً جهود رجال الأمن وما يبذلونه من أعمال في أداء واجباتهم، ومؤكداً أهمية مواصلة رفع كفاءة الأداء بما يحقق تطلعات القيادة ويخدم المحافظة وسكانها.

رافق محافظ الدرعية في هذه الجولة المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عساف أبوثنين، ووكيل المحافظة إبراهيم الداود، ومدير شرطة الدرعية العقيد منير بن فالح العاصمي.