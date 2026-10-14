أكد الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، أن استضافة الكويت لكأس السوبر السعودي تمنح البطولة طابعاً مميزاً، في ظل العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والشغف الكبير الذي تتمتع به الجماهير الكويتية تجاه كرة القدم السعودية، مشيراً إلى الحضور اللافت للمشجعين الكويتيين في مباريات الأندية السعودية خلال الأعوام الماضية، متطلعاً أن تشهد البطولة مستوى فنياً مميزاً يعكس تقدم الكرة السعودية، متوقعاً حضوراً جماهيرياً كبيراً يضفي على المباريات أجواء تنافسية مميزة، ويعكس عمق الروابط الرياضية بين البلدين.