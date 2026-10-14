غرّم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، الإسباني ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام، 25 ألف جنيه إسترليني (33 ألف دولار)، على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها الحكام بعدم السماح لمانشستر يونايتد بالتعرض للخسارة.



وجاءت تصريحات أربيلوا عقب تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كرايفن كوتيدج» خلال سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأدرك البرازيلي ماتيوس كونيا التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89، فيما أقر أربيلوا بالمخالفة المنسوبة إليه، ليتلقى تحذيرا إلى جانب الغرامة المالية.



وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن المدرب تصرف بصورة غير لائقة، بعدما أدلى بتصريحات عقب المباراة تضمنت إيحاءات بوجود تحيز من حكم اللقاء، وأثارت الشكوك حول نزاهته.



ويعاني فولهام في بداية الموسم الجاري، إذ يتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين، بعد خوض ست مباريات.