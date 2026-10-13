أكد مدرب الريان القطري فيسنتي مورينو أن الظروف الصعبة التي يمر بها التعاون السعودي لا تقلل من صعوبة مواجهته غدا في دوري أبطال آسيا 2، مشددا على أن فريقه يدخل جميع المسابقات بطموح المنافسة على الألقاب.



وقال مورينو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «نعرف التعاون جيدا ونحترمه كثيرا، ورغم أنه لم يبدأ الموسم بالطريقة المطلوبة، فإن مباراة الغد ستكون صعبة. علينا التركيز على أنفسنا، فهي مباراة جديدة في مسابقة مختلفة».



وأشار المدرب الإسباني إلى معرفته بمدرب التعاون، موضحا أنه سبق أن واجهه خلال تجربته مع الشباب السعودي، مؤكدا جاهزية فريقه للتعامل مع الخيارات التكتيكية للمنافس، سواء اعتمد اللعب بأربعة مدافعين أو خمسة.



وأضاف: «لدينا ثقة كاملة بفريقنا، وجميع اللاعبين متاحون ولا توجد غيابات. صحيح أننا نواجه ضغطا في المباريات، لكن هدفنا حاليا هو التأهل».



وعن طموحات الريان، أوضح مورينو أن فريقه يسعى للمنافسة على ألقاب الدوري ودوري أبطال آسيا 2 وكأس الأمير، قائلا: «ندخل كل مسابقة بطموح تحقيق البطولة».



من جانبه، استهل لاعب الريان أحمد المنهالي حديثه بتقديم التعازي إلى الشعب السعودي في ضحايا الاعتداءات التي استهدفت المملكة، قبل أن يؤكد احترام فريقه للتعاون، مشيرا إلى أنه كان من أبرز فرق الدوري السعودي في الموسم الماضي، رغم الفترة الصعبة التي يمر بها حاليا والتغيير الذي طرأ على جهازه الفني.



وأوضح المنهالي أن الجوانب التكتيكية من اختصاص المدرب، معربا عن أمله في أن يوفق الريان في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الغد.