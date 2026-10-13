أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بياناً رسمياً رد فيه على تقارير صحفية بريطانية كشفت عن حصول رئيسه جياني إنفانتينو على تعويضات إضافية بقيمة 1.76 مليون دولار خلال عام 2024، من الشركة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، إلى جانب مستحقاته المعلنة في التقرير السنوي للاتحاد.



وجاء رد «فيفا» عقب تحقيق نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية، استناداً إلى وثائق ضريبية أمريكية، أشار إلى أن شركة (FWC2026 US Inc) دفعت المبلغ لإنفانتينو، بما يعادل نحو 1.3 مليون جنيه إسترليني، من دون الإفصاح عنه علناً ضمن التقرير السنوي للاتحاد عن العام ذاته.



وكان التقرير السنوي لـ«فيفا» قد أظهر حصول إنفانتينو على 4.274 مليون فرنك سويسري، تعادل نحو 3.88 مليون جنيه إسترليني، خلال 2024، ما أثار تساؤلات بشأن مدى توافق التعويضات الإضافية مع قواعد الشفافية المالية المعمول بها داخل المنظمة.



ونفى «فيفا» وجود أي مخالفة، مؤكداً في بيانه أن رئيسه لا يتقاضى راتباً ثانياً، وأن الاتحاد يلتزم بجميع متطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعويضات، موضحاً أن تحديد الأجر السنوي للرئيس والمزايا التعاقدية الأخرى يخضع للجنة الفرعية المستقلة للتعويضات.



وأضاف أن حساباته تخضع لتدقيق مستقل، وأن إفصاحاته تتوافق مع اللوائح الضريبية في سويسرا والولايات المتحدة وغيرها، رافضاً الاتهامات المتعلقة بإخفاء المعلومات المالية أو انتهاك النظام الأساسي للاتحاد.



في المقابل، نقلت «التايمز» عن ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في «فيفا»، قوله إن عدم الإعلان عن مدفوعات إضافية من شركات مرتبطة بالاتحاد، إن ثبت، قد يشكل انتهاكاً لقواعده، داعياً إلى إجراء تحقيق مستقل. وتنص لوائح «فيفا» على وجوب الإعلان عن التعويضات الفردية لرئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه وأمينه العام.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصادرها تحدثت عن مدفوعات مماثلة أو أكبر خلال عامي 2025 و2026، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المبالغ قد أُدرجت ضمن الإفصاحات المطلوبة.