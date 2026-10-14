أسفرت مراسم قرعة كأس السوبر السعودي، التي أقيمت في العاصمة الكويتية، عن مواجهتين مرتقبتين في الدور نصف النهائي من النسخة الـ13 للبطولة، إذ يلتقي الأهلي نظيره القادسية، فيما يواجه النصر فريق الخلود، في البطولة التي تستضيفها دولة الكويت للمرة الأولى خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2026، على استاد جابر الأحمد الدولي.



وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة أربعة أندية تتطلع إلى المنافسة على اللقب، وسط تباين في الطموحات بين فرق تسعى لتعزيز رصيدها من البطولات، وأخرى تبحث عن كتابة تاريخ جديد في المسابقة.



ويدخل الأهلي البطولة بطموح المحافظة على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية، والسعي إلى التتويج للمرة الثالثة في تاريخه، فيما يتطلع النصر إلى إضافة لقبه الثالث، بعد أن سبق له التتويج بالبطولة مرتين، بينما يخوض القادسية والخلود المنافسات بحثاً عن أول لقب لهما في تاريخ كأس السوبر السعودي.



وعلى صعيد السجل التاريخي للبطولة، يتصدر الهلال قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس السوبر السعودي برصيد خمسة ألقاب، يليه النصر والأهلي بلقبين لكل منهما، فيما حققت أندية الاتحاد والشباب والفتح لقباً واحداً لكل فريق، ليصل عدد الأندية المتوجة بالبطولة إلى ستة أندية.



وتكتسب النسخة الـ13 أهمية خاصة مع إقامتها للمرة الأولى في الكويت، وسط ترقب لمنافسة قوية بين الأندية الأربعة على اللقب، في ظل تقارب المستويات والطموحات، على أن تختتم البطولة في 23 ديسمبر المقبل.



وتتجه الأنظار إلى استاد جابر الأحمد الدولي، الذي يحتضن مباريات البطولة، وسط ترقب جماهيري لمعرفة هوية البطل الجديد، وما إذا كان الأهلي سينجح في الاحتفاظ بلقبه، أو يتمكن النصر من إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، أو تشهد النسخة تتويج بطل جديد للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.