أعلنت جمهورية بولندا تضامنها الكامل مع المملكة، ووصفت الهجمات الحوثية التي استهدفت السعودية بأنها تصرفات غير مقبولة وغير مسؤولة، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي وتعزيز التعاون الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال سفير بولندا لدى المملكة دان روبرت روستيك، لـ«عكاظ»: إن بلاده تعتبر الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمراً غير مقبول، وتدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، مضيفاً: «نعرب عن تضامننا مع السعودية، ونقدم خالص تعازينا لأسر الضحايا».

وأشار روستيك إلى أن الاتصال الهاتفي بين وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني البولندي فلاديسواف كوسينياك-كاميش، بعث برسالة واضحة تعكس الموقف البولندي الداعم للمملكة.

وأكد أن بولندا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع السعودية؛ باعتبارها شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، مشيراً إلى تقدير بلاده للحوار السياسي والتعاون المستمر بين البلدين، بما في ذلك مجالات الأمن والدفاع.

وجدد السفير البولندي إدانة بلاده للهجمات الحوثية التي استهدفت البنية التحتية في المملكة، بما في ذلك المطارات في الرياض وأبها، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية البولندية أصدرت بيانات رسمية أدانت فيها تلك الهجمات بشدة.

وفيما يتعلق بأمن الممرات البحرية، أعرب روستيك عن قلق بلاده العميق إزاء التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكداً أن أمن هذه الممرات الإستراتيجية حيوي للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية والاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن بولندا تدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري، وحماية الملاحة المدنية، ومنع المزيد من التصعيد، مشدداً على أن احترام القانون الدولي والتعاون بين الدول يمثلان عنصرين أساسيين لاستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.