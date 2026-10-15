تغلب فريق إنتر ميامي على نظيره نيويورك سيتي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأربعاء)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وسجل جيرمان بيرترامي الهدف الأول لإنتر ميامي، فيما أضاف رودريجو دي بول الهدف الثاني بصناعة من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أسهم لويس سواريز في صناعة أحد هدفي اللقاء.



وحقق إنتر ميامي انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه على دي سي يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية، فيما تصدى حارسه دايني سانت كلير لركلة جزاء نفذها نيكولاس فرنانديز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي.