كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن الأسباب الحقيقية وراء اختفائها الطويل عن الأضواء ومنصات التواصل الاجتماعي طوال الشهور القليلة الماضية، مؤكدة أن ظروفًا صحية صعبة مرت بها أسرتها، دفعتها للابتعاد.

محن صحية

وأوضحت فيفي عبده بأن سلسلة من المحن الصحية المتتالية بدأت بتعرضها لإصابة في الساق استمرت تداعياتها لستة شهور تقريبًا، واكتشاف إصابة زوج ابنتها الوحيدة عزة مجاهد بالسرطان، بعد نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد شعوره بآلام بسيطة، لتؤكد الفحوصات الطبية إصابته بهذا المرض، قائلة: «بعد 15 يوم من إصابتي في قدمي، اكتشفنا إصابة شادي زوج ابنتي بالسرطان، وحالتي النفسية كانت سيئة للغاية»، إذ إنه كان بمثابة الابن.

وأشارت إلى أنها لم تكن مهيئة نفسيًا للظهور العام أو التواجد في الأماكن العامة مثل الساحل الشمالي في موسم الصيف الماضي، بينما يعاني زوج ابنتها في المستشفى، قائلة: «معنديش استعداد اسمع حاجة أو أتكلم في حاجة، ماكنتش مهيئة نفسيًا للساحل خالص وابني في المستشفى، مقدرش أعيش بوشين، بعيش بوش واحد بس».

دعم جماهيري

ورغم ابتعادها عن نشر محتوى جديد عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أشارت فيفي عبده، إلى أنها كانت حريصة على متابعة تعليقات الجمهور وسؤالهم الدائم عن غيابها، مؤكدة أن رسائل الدعم والمحبة من المتابعين لعبت دورًا رئيسيًا في إسنادها نفسيًا خلال هذه المحنة، وساعدتها على استعادة قوتها والوقوف مجددًا.

تطورات الحالة الصحية

وحرصت على طمأنة جمهورها على الحالة الصحية لزوج ابنتها، مشيرة إلى أنه بدأ يستجيب للعلاج ويبدأ مرحلة التعافي بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع خضوعه لجلسات الكيماوي، معربة عن سعادتها بقدرتها الحالية على الوقوف بجانبه ومساندته في هذه المرحلة، لحين التماثل للشفاء بشكلٍ تام.

كسر في القدم

وأصيبت فيفي عبده، بكسر في قدمها نهاية شهر مايو الماضي، وقرر الفريق الطبي المعالج وضع قدمها في الجبس لعدة أسابيع، لحين التئام الكسر، والعودة إلى الحركة بشكلٍ طبيعي، وذلك قبل أن تتماثل للشفاء منتصف شهر سبتمبر الماضي. وكشفت أن سبب حدوث تلك الإصابة، نتيجة تعرض منزلها للغرق بالمياه، مما أدى إلى انزلاقها وتعرض قدمها للكسر، حيث نشرت مقطع فيديو آنذاك، وعلقت عليه بقولها: «الحمد لله على كل شيء.. البيت عندي غرق، وأنا اتزحلقت ورجلي اتكسرت.. ربنا يعوضني خير ويشفيني ويشفي كل مريض.. قولوا آمين يا رب العالمين».