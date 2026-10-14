توفي ثلاثة أطفال، فيما أصيبت شقيقتهم البالغة من العمر 14 عاماً، إثر حريق اندلع في غرفة نومهم (الأحد) الماضي بحي المطار في المدينة المنورة، بسبب التماس كهربائي.

وروى خال الأطفال أحمد حمد العزيزي لـ«عكاظ» تفاصيل الحادثة، قائلاً بعبارات ملؤها الحزن والألم: «نحمد الله على قضائه وقدره، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون»، موضحاً أن الحادثة وقعت عند التاسعة مساءً، حين كان الأطفال دانه (14 عاماً)، وزياد (11 عاماً)، وديم (5 أعوام)، وعبدالعزيز (عامان)، نائمين في غرفتهم، فيما خرج والدهم ووالدتهم لمراجعة المستوصف. ولاحظ الجيران تصاعد دخان من داخل الشقة، فأبلغوا الدفاع المدني الذي باشر الموقع.

وأضاف أن عبدالعزيز وزياد نُقلا إلى مستشفى الأطفال بالمدينة المنورة، وتوفيا عند وصولهما، وأُديت الصلاة عليهما ووُوري جثماناهما الثرى في مقابر بقيع الغرقد. فيما نُقلت دانه وديم إلى مستشفى الحرس الوطني، حيث توفيت ديم صباح أمس، وأُديت الصلاة عليها بعد صلاة العصر في المسجد النبوي، ودُفنت في مقابر بقيع الغرقد، بينما لا تزال دانه ترقد في المستشفى.

وأشار العزيزي إلى أن الأسرة المكلومة فقدت ثلاثة من أبنائها في الحادثة، داعياً الله أن يربط على قلوبهم، وأن يشفي الطفلة المصابة.