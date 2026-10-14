أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، اليوم (الأربعاء)، تسريع بلاده تسليم أنظمة دفاع جوي مصنّعة في بريطانيا إلى أوكرانيا، في أعقاب موجة من الهجمات الروسية المكثفة على البلاد. قال بيرنهام خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في داونينغ ستريت، إن بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا، موضحاً أن هذا الموقف لن يتغير. وأضاف أن الأيام والساعات الأخيرة كانت صعبة ومظلمة بالنسبة إلى أوكرانيا، لقد تعرضت لقصف كثيف.



وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بقبول زيلينسكي الدخول في مفاوضات بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلق بوقف استهداف منشآت الطاقة، معرباً عن أسفه لاستمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية الأوكرانية. من جانبه، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لأي صيغة لوقف إطلاق النار، متهماً روسيا بالتصعيد.



وأشار إلى أن تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي بريطانية يمثل أمراً أساسياً، مشدداً على أن بلاده تعول على الشراكة مع الولايات المتحدة. وأقر بأن أوكرانيا تواجه بعض الصعوبات، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المفاجآت المختلفة التي لا يمكن التعويل على حدوثها إلا عندما تكون هناك شراكة حقيقية، ونحن نعول على الشراكة مع الولايات المتحدة.



في المقابل، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مصفاتين للنفط داخل الأراضي الروسية، واعتبرته انتهاكاً لهدنة الطاقة التي أعلن عنها ترمب، بينما نفت كييف استهداف المصافي. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك، إن مصفاتين تعرضتا لهجمات في ساراتوف وريازان.



وكان الكرملين اتهم في وقت سابق اليوم الدول الأوروبية بالعمل على استمرار الحرب في أوكرانيا، محذراً من احتمال عرقلتها المبادرات الأمريكية الرامية إلى تسوية الصراع، في ظل خلافات بشأن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: الأوروبيين «يعملون في اتجاه مختلف»، مضيفاً: إنهم «يفعلون كل ما بوسعهم لاستمرار هذه الحرب»، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية.