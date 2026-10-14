كشفت تقارير إعلامية يمنية اليوم (الأربعاء) عن تشييع المليشيا الحوثية 279 مسلحاً خلال الساعات الماضية بينهم 125 قيادياً.

وعرضت وكالة «خبر» اليمنية بالأسماء، القيادات والعناصر الحوثية التي جرى تشييعها بينهم ضباط برتب عسكرية مختلفة أبرزهم العميد جلال أحمد صالح العيزري ولم تحدد موقع ومكان قتلهم. وتوزعت أسماء القتلى على عدد من المحافظات، أبرزها ذمار وصنعاء وصعدة وحجة وعمران وإب والحديدة، إلى جانب المحويت وتعز والبيضاء وريمة والضالع. وبحسب الوكالة فإن المليشيا اكتفت بالإعلان عن تشييع القتلى وتحديد مناطقهم الأصلية، دون تقديم معلومات تفصيلية عن ظروف مقتلهم أو الجبهات التي كانوا يقاتلون فيها.



كانت اشتباكات قد اندلعت في مستشفى بمحافظة الجوف بين ذوي القتلى بسبب خلاف على الجثامين، كلٌ يقول هذا ولدي، وبحسب المعلومات فإن المليشيا تعاملت مع الفئة المهمشة والفقراء والأيتام باستخفاف ورفضت حتى نقلهم بسيارات إسعاف وأبلغتهم أن كل أسرة تدفن قتيلها على حسابها الشخصي.



وقال والد أحد الضحايا في فيديو إن المليشيا أخرجت ولده ورمته أمام المستشفى ومن البوابة غير المخصصة للقتلى، موضحاً وهو تارك ولده في صحن سيارة نقل أن المليشيا رفضت حتى إعطائهم مصاريف الدفن أو مرتبات للضحايا. وأضاف: كان ولدي يقاتل معهم فقط بحق الأكل والشراب وما يتعاطونه.