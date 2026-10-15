حقق طلاب الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة إنجازًا لافتًا في التصفيات الوطنية للأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)، بحصدهم سبع ميداليات ذهبية، إلى جانب 69 ميدالية فضية وبرونزية، في تأكيد جديد على تميز الكفاءات الطلابية في مجالات الروبوت والابتكار التقني.

وتوزعت الميداليات الذهبية على عدد من المسارات الرئيسة في المنافسة؛ شملت فئات (مهندسو المستقبل) و(السومو) و(مبدعو المستقبل)، بمشاركة واسعة من فرق المرحلتين المتوسطة والثانوية، إضافة إلى مرحلة الناشئين.

وفي فئة (مهندسو المستقبل) نجح فريق المرحلة الثانوية في انتزاع الميدالية الذهبية، فيما حققت فرق (السومو) ثلاث ميداليات ذهبية؛ منها ميداليتان في فئة الكبار وميدالية في فئة الناشئين.

كما أضافت فرق (مبدعو المستقبل) ثلاث ميداليات ذهبية أخرى إلى رصيد تعليم جدة، بواقع ميداليتين لفرق المرحلة المتوسطة وميدالية لفريق المرحلة الثانوية، ليرتفع إجمالي الذهب المحقق إلى سبع ميداليات في التصفيات الوطنية.

ويعكس هذا الإنجاز حجم الاهتمام بتنمية مهارات الطلبة في مجالات الروبوت والبرمجة والابتكار الهندسي، وتعزيز مشاركتهم في المنافسات التقنية التي تسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التحولات الرقمية والتقنية المستقبلية.