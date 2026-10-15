تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون، عند الرابعة عصر (الأحد) 18 أكتوبر 2026، البث الرسمي للقناة الرياضية الثالثة، المتخصصة في المحتوى الرياضي الأرشيفي والوثائقي؛ بهدف توثيق تاريخ الرياضة السعودية وحفظ إرثها، واستعراض أبرز بطولاتها وإنجازاتها ورموزها ولحظاتها التاريخية.

وتقدم القناة على مدار الساعة مجموعة من المباريات المحلية والخليجية والعربية والعالمية المؤرشفة في كرة القدم والألعاب المختلفة، إلى جانب إعادة عرض البرامج الرياضية الكلاسيكية والمسابقات القديمة التي ارتبطت بذاكرة الجماهير.

وتأتي الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في إبراز الإرث الرياضي السعودي، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على أبرز محطات تاريخ الرياضة السعودية ومنجزاتها.