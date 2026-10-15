حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً مثيراً على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب السابق بيب غوارديولا، الذي قضى فترة طويلة في قيادة مانشستر سيتي، حاضراً في ملعب «الاتحاد» لدعم الفريق بعد الإدانة التاريخية بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة

فرض باريس سان جيرمان هيمنته في الشوط الأول، وسجل ثلاثة أهداف بتوقيع ديزيري دوي وعثمان ديمبلي وفيتينيا في الدقائق 13 و15 و32.

ودخل مانشستر سيتي الشوط الثاني ضاغطاً، وقلص الفارق في الدقيقة 53 عن طريق إيرلينغ هالاند، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، إذ أعاد ماغنيس أكليوش فارق الأهداف الثلاثة في الدقيقة 60، مستغلاً خطأ فادحاً من حارس السيتي دوناروما في الإمساك بالكرة.

وواصل هالاند التألق بإضافة الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 75، فيما عوض دوناروما خطأه السابق بتصديه لركلة جزاء نفذها فيران توريس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، متفوقاً بفارق الأهداف على ثمانية فرق تمتلك العدد نفسه من النقاط، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.