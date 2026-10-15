نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة السرعة، مصحوبة بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
«الأرصاد»: رياح شديدة وصواعق رعدية على حائل
15 أكتوبر 2026 - 10:46 | آخر تحديث 15 أكتوبر 2026 - 10:46
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عكاظ (حائل)
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة السرعة، مصحوبة بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.