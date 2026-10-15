يستعد الفنان المصري عمرو يوسف لخوض تجربة مسرحية جديدة في السعودية، من خلال عرض «أنا مش عارفني»، الذي ينطلق على خشبة مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض يوم 23 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في خطوة جديدة ضمن نشاطه الفني خلال الفترة القادمة.

وتجمع المسرحية عمرو يوسف بعدد من الفنانين، أبرزهم أسماء جلال، وبيومي فؤاد، ونسرين أمين، وأحمد عبدالوهاب، وآية عبد الرازق، وصلاح الدالي، ويمنى طولان، في عمل يتولى تأليفه أحمد عبدالوهاب وكيمز، فيما يخرجه محسن رزق.

«أنا مش عارفني» تجمع نخبة من النجوم

ويخوض أبطال المسرحية تجربة فنية جديدة من خلال العرض المرتقب في الرياض، وسط مشاركة مجموعة من الأسماء المعروفة في السينما والدراما المصرية، فيما تتولى الكتابة صياغة أحداث العمل أحمد عبد الوهاب وكيمز، ويقود محسن رزق الرؤية الإخراجية للعرض، المقرر تقديمه على مدار خمسة أيام ضمن برنامج الموسم الترفيهي السعودي.

عمرو يوسف في سباق رمضان 2027

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية، يستعد عمرو يوسف للمشاركة في موسم رمضان 2027 بمسلسل «180»، الذي يتكون من 15 حلقة، ويخرجه أحمد ماجد المصري، في إطار توجه عدد من النجوم إلى تقديم أعمال قصيرة نسبياً خلال الموسم الرمضاني.

ويجسد عمرو يوسف في المسلسل شخصية ضابط دفاع مدني، لتتواصل استعداداته لمشاريعه الفنية بين المسرح والتلفزيون، بالتزامن مع ترقب الجمهور لعرض «أنا مش عارفني» في موسم الرياض، ومتابعة تفاصيل تجربته الدرامية الجديدة في رمضان القادم.

آخر أعماله الدرامية

وكان آخر أعمال عمرو يوسف الدرامية مسلسل «فرنساوي» الذي جمع مجموعة من الفنانين، من بينهم جمال سليمان وسوسن بدر وسامي الشيخ وأحمد فؤاد سليم وآخرون، وهو من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.