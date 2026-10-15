حسم الفنان المصري محمد فضل شاكر الجدل المثار حول حفل منسوب إلى والده الفنان اللبناني فضل شاكر في دبي، بعدما نفى صحة إعلان متداول يحدد 5 نوفمبر القادم موعداً لإقامة الحفل، محذراً الجمهور من الانسياق وراء الإعلانات غير الموثوقة التي تستخدم اسم والده للترويج لفعاليات لم تعلن رسمياً.

«FAKE».. رسالة حاسمة من محمد فضل شاكر

ولفت محمد فضل شاكر الانتباه إلى الإعلان المتداول عبر حسابه على «إنستغرام»، بعدما أعاد نشر الملصق الدعائي الذي يروج لحفل مزعوم في دبي، تحت عنوان «عودة الغايب المنتظرة»، مع عبارات تصف الأمسية بأنها استثنائية.

وأرفق محمد الملصق بكلمة «مزيف»، مؤكداً عدم صحة ما ورد فيه، في رسالة تحذيرية إلى جمهور والده بضرورة التحقق من المعلومات المتعلقة بحفلاته قبل تصديقها أو التفاعل معها، تفادياً للوقوع ضحية إعلانات وهمية تستغل اسمه.

نفاد التذاكر يضيف ليلة جديدة لفضل شاكر في الرياض

ويأتي نفي الحفل المزعوم بالتزامن مع استعداد فضل شاكر لإحياء حفله ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 22 أكتوبر الجاري، بعدما أعلن عن إضافة موعد آخر في اليوم التالي، 23 أكتوبر، عقب نفاد تذاكر الحفل الأول، في ظل الإقبال الجماهيري على الأمسية المرتقبة.

ويترقب جمهور فضل شاكر لقاءه في الرياض، حيث يستعد لتقديم مجموعة من أبرز أغنياته التي رسخت حضوره في الساحة الغنائية العربية، إلى جانب أحدث إصداراته الموسيقية، في حفل سيرفع شعار كامل العدد بالحضور.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل الأول ضمن ثلاث فئات سعرية، تراوحت بين 475 و950 ريالاً سعودياً، وجاءت على النحو القادم: 950 ريالاً سعودياً للفئة الأولى، 695 ريالاً سعودياً للفئة الثانية، 475 ريالاً سعودياً للفئة الثالثة.