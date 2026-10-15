دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، مركز الأمير نايف للتميز والابتكار الطبي، التابع لبرنامج تشغيل المدن الطبية بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بهدف تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم القرار الطبي ورفع جودة الرعاية.

واطّلع على تجهيزات المركز، التي تشمل روبوتاً لجراحات العمود الفقري، ومنظومة «Da Vinci 5» للجراحة الروبوتية، وجناح الأشعة التداخلية الهجين، ومعمل الذكاء الاصطناعي المنشأ بالتعاون مع شركة «HUMAIN».

كما استمع إلى شرح عن منصات الذكاء الاصطناعي للرعاية الطبية، و«عزم»، وتطبيق «أمان الصحي»، ومنصة تشغيل المدن الطبية، واطّلع على مختبر الابتكار في الصحة النفسية، والصيدلية المؤتمتة، وبرامج التأهيل التي توظف الروبوت والتمارين التفاعلية.

ويستهدف المركز دعم جاهزية تشغيل المدن الطبية، وتعزيز التدريب ونقل المعرفة بالشراكة مع خبرات عالمية، وتطوير نماذج رعاية متقدمة تسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة الممارسة الطبية.