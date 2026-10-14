كشف محافظ صندوق التنمية الوطني عبدالعزيز العريفي، مساهمة صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية الصناعية السعودي، بالشراكة مع مؤسسات مالية محلية ودولية، في تمويل مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 31.5 مليار ريال.

وأوضح العريفي، خلال كلمته في مؤتمر البترول العالمي بالرياض، أن 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً تتكامل جهودها تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، لتمكين المشاريع وتعزيز الفرص الاستثمارية وإعداد الكفاءات الوطنية، بما يسهم في دعم أمن الطاقة واستدامتها.

وأكد أن قيمة التمويل التنموي لا تُقاس بحجم الاستثمارات التي يحفزها فحسب، بل بما يوفره من فرص، وما يتركه من أثر في حياة الإنسان ومستقبل الاقتصاد.

وأشار إلى أن منظومة التمويل التنموي أسهمت في تمكين استثمارات إستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم المشاريع التنموية في الدول النامية، وتحسين الخدمات الأساسية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.