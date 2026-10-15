دشّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، برنامج «أثر» التطوعي السعودي لدعم السودان، الذي يتضمن تنفيذ 200 مشروع تطوعي، وأكثر من 58 ألف عملية جراحية، يستفيد منها نحو 600 ألف شخص، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز التدريب والتمكين الاقتصادي في القطاع الصحي ومجالات أخرى.

وأكد الربيعة أن البرنامج يأتي امتدادًا لجهود المملكة الإنسانية المتواصلة لدعم السودان، مشيرًا إلى أن مساعدات المملكة وصلت إلى 175 دولة بقيمة تجاوزت 145.7 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفّذ 4475 مشروعًا في 113 دولة، فيما بلغ عدد المتطوعين المسجلين لديه 85 ألف متطوع، نفذوا 1471 حملة تطوعية في 61 دولة، استفاد منها قرابة 3 ملايين شخص، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.