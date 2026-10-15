تنطلق مساء اليوم (الخميس) لقاءات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي بإقامة ثلاث مباريات إذ يستضيف الفيصلي نظيره الخلود (4:40م)، ويواجه الخليج ضيفه الفيحاء (5:50م)، فيما يلتقي الحزم بضيفه الفتح (6:15م).

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يدخل فريق الفيصلي لقاءه أمام ضيفه الخلود بحثاً عن انتصاره الأول في دوري المحترفين لهذا الموسم بعد أن لعب 7 مباريات تعادل في ثلاث منها وخسر أربع لقاءات وله لقاء مؤجل أمام أبها، ويحتل الفيصلي المركز الـ15 برصيد 3 نقاط، فيما يدخل فريق الخلود هذا اللقاء سعياً للعودة لسلسلة الانتصارات بعد أن تعرّض لخسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين ليتراجع للمركز الثامن برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يطمح الخليج لانتزاع انتصاره الأول مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، إذ لعب الفريق 8 مباريات تعادل في 6 منها وتعادل في لقاءين ليحصد 6 نقاط ومحتلاً المركز الـ14، فيما يسعى الفيحاء للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط حصدها من فوز و4 تعادلات و3 خسائر.

وعلى ملعبه وبين جماهيره، يسعى فريق الحزم لاستغلال ظروف ضيفه الفتح لتحقيق الانتصار الثالث والقفز لمراكز الوسط، إذ يحتل حالياً المركز الـ10 برصيد 9 نقاط حصدها من انتصارين و3 تعادلات ومثلها خسائر، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء محتلاً المركز الـ16 برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات و5 خسائر ولم يتذوق طعم الانتصار إلى الآن.