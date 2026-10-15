بدأ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زكريا هوساوي برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام العراق في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وأبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية.



وأوضحت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي يتابع مدى استجابة اللاعب للبرنامج العلاجي وتحسن حالته، إذ ستحدد نتائج العلاج موعد انتقاله إلى المرحلة التالية، التي تتضمن الانخراط في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.



وأكدت المصادر أن عودة هوساوي إلى التدريبات الجماعية تبقى مرهونة بتقييم الجهاز الطبي والتأكد من اكتمال جاهزيته قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية، في ظل عدم تحديد موعد نهائي لعودته حتى الآن.