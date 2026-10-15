وكيل أول محافظة تعز يتفقد عددًا من الأحياء السكنية والمرافق الأمنية في زيارة ليلية

تفقّد وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، مساء (الأربعاء)، عددًا من الأحياء السكنية والمرافق الأمنية في مديريتي المظفر وصبر الموادم، في زيارة ميدانية ليلية للاطلاع على مستوى الأداء الأمني وانتشار القوات الأمنية في شوارع المدينة.

وشملت الزيارة مناطق المطار القديم والحصب والدحي والظهرة والمدينة القديمة، حيث اطّلع الوكيل المخلافي على الأوضاع الأمنية ومستوى الانتشار في الأحياء والشوارع، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

والتقى الوكيل المخلافي، خلال الزيارة، بقيادة شرطة مديرية المظفر وقيادة الحملة الأمنية، ومدراء أقسام شرطة الضباب وبير باشا والباب الكبير وباب موسى، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز حضورها الميداني والاستجابة لمتطلبات المواطنين.كما ثمّن الوكيل المخلافي المبادرات المجتمعية التي يضطلع بها عُقّال الحارات وأبناء الأحياء السكنية في دعم جهود الانتشار الأمني والحفاظ على السكينة العامة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لتعزيز الأمن والحد من الاختلالات.



وأكد وكيل أول المحافظة أن قيادة السلطة المحلية تولي الملف الأمني أولوية قصوى، وستواصل دعم جهود الأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم.. مشددًا على أن محافظة تعز عصيه على الإنكسار وستعمل على دفن المشروع الحوثي الإرهابي وتحرير كل تراب محافظة تعز والوطن .

رافق الوكيل المخلافي بالزياره العميد يوسف القاضي مدير عام مديرية شرعب الرونة.